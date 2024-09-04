Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не планирует покидать клуб.

В последние дни летнего трансферного окна «красные дьяволы» приобрели у «Пари Сен-Жермен» хавбека Мануэля Угарте, который, как ожидается, займёт место бразильца. Клуб был готов отпустить Каземиро в «Галатасарай», который проявил интерес, но сам футболист не одобрит эту сделку. По данным журналиста Криса Уилера, 32-летний опорник твёрдо намерен остаться в «Манчестер Юнайтед» и бороться за место в основе – он не будет рассматривать предложения из Турции.

Напомним, что Каземиро – один из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги. Он зарабатывает 375 тыс фунтов стерлингов в неделю (около 445 тыс евро) по текущему контракту.