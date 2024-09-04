France Football назвал пять футбольных клубов, один из которых на грядущей церемонии вручения «Золотого мяча» будет признан лучшим клубом года.
В список вошли:
- «Байер» (Германия);
- «Боруссия Дортмунд» (Германия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Реал Мадрид» (Испания);
- «Жирона» (Испания).
Ранее были представлены шесть тренеров, которые поборются за звание лучшего тренера года на «Золотом мяче».
Напомним, что эта номинация была учреждена три года назад. В 2021 году победу в ней завоевал лондонский «Челси». После этого лучшим клубом становился два раза подряд «Манчестер Сити».
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