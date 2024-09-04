France Football назвал пять футбольных клубов, один из которых на грядущей церемонии вручения «Золотого мяча» будет признан лучшим клубом года.

В список вошли:

«Байер» (Германия);

«Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Реал Мадрид» (Испания);

«Жирона» (Испания).

Ранее были представлены шесть тренеров, которые поборются за звание лучшего тренера года на «Золотом мяче».

Напомним, что эта номинация была учреждена три года назад. В 2021 году победу в ней завоевал лондонский «Челси». После этого лучшим клубом становился два раза подряд «Манчестер Сити».