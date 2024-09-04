Ширер высказался о Холанне

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер предположил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн превзойдет нынешнее достижение по мячам забитым в АПЛ, принадлежащее бывшему форварду «сорок». Об этом он заявил в интервью.

«Нет никаких сомнений, что если Холанн останется здесь на следующие пять или шесть лет, то такими темпами он точно побьет мой рекорд», - заключил Ширер.

На счету бывшего футболиста сборной Англии 260 забитых мячей в 441 игре.

Эрлинг Холанн за 69 матчей в составе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии сумел отметиться 70 голами.

В нынешнем сезоне норвежец провел за «горожан» 3 матча, в которых забил 7 мячей.