Названы шесть кандидатов на звание лучшего тренера от France Football

France Football назвал имена шести специалистов, которые претендуют на звание лучшего футбольного тренера года. В список вошли:
- Хаби Алонсо («Байер»);
- Карло Анчелотти («Реал»);
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании);
- Джан-Пьеро Гасперини («Аталанта»);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Лионель Скалони (сборная Аргентины).
По итогу прошлого сезона «Аталанта» Гасперини выиграла в Лиге Европы, а «Реал» под руководством Анчелотти взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА. На Евро-2024 победила сборная Испании под руководством де ла Фуэнте, а на Кубке Америки сборная Аргентины Скалони. «Байер» с Алонсо завершил сезон Бундеслиги без поражений, а Хосеп Гвардиола привёл «Сити» к очередному титулу в АПЛ.Объявят тренера-победителя 28 октября, в этот день пройдёт церемония вручения «Золотого мяча
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