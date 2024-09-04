Названы шесть кандидатов на звание лучшего тренера от France Football

France Football назвал имена шести специалистов, которые претендуют на звание лучшего футбольного тренера года. В список вошли:

Хаби Алонсо («Байер»);

Карло Анчелотти («Реал»);

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании);

Джан-Пьеро Гасперини («Аталанта»);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Лионель Скалони (сборная Аргентины).

По итогу прошлого сезона «Аталанта» Гасперини выиграла в Лиге Европы, а «Реал» под руководством Анчелотти взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА. На Евро-2024 победила сборная Испании под руководством де ла Фуэнте, а на Кубке Америки сборная Аргентины Скалони. «Байер» с Алонсо завершил сезон Бундеслиги без поражений, а Хосеп Гвардиола привёл «Сити» к очередному титулу в АПЛ.

Объявят тренера-победителя 28 октября, в этот день пройдёт церемония вручения «Золотого мяча