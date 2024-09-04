Фюллькруг: «Моя цель – попасть в Лигу чемпионов»

Никлас Фюллькруг прошедшим летом покинул дортмундскую «Боруссию» и перешёл в лондонский «Вест Хэм». Форвард рассказал о том, как ему живётся в новой стране.

«Я хорошо говорю по-английски, это самое главное. Переезд за границу — это нечто другое, это большие перемены для моей семьи и меня. Это совершенно новая глава в моей жизни, но я чувствую себя очень комфортно с этим решением. Мы — команда с большим качеством и хотим удивить в Премьер-лиге. Моя цель — попасть в Лигу чемпионов», - говорит Фюллькруг для официального портала DFB.

Ранее нападающий назвал одно отличие между АПЛ и Бундеслигой.