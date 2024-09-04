Фюллькруг назвал отличие АПЛ от Бундеслиги

Минувшим летом немецкий форвард Никлас Фюллькруг стал игроком лондонского «Вест Хэма». Новый клуб он обрёл после перехода из дортмундской «Боруссии». Нападающий рассказал об отличиях, которые он видит между Премьер-лигой и Бундеслигой.

«Стиль футбола здесь другой: игра гораздо более физическая и динамичная, чем в Германии, но гораздо менее тактическая», - цитирует Фюллькруга официальный портал DFB.

Как добавил Фюллькруг, в Англии он чувствует себя комфортно. Это, напомним, его первый в карьере переезд в другую страну из Германии. Ранее он играл исключительно в клубах из родной страны.