Назван лучший игрок топ-5 лиг по числу обводок, он играет в «Вест Хэме»

Игрок атаки лондонского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус признан лучшим игроком по числу совершённых обводок в 2024 календарном году. Таким фактом делится телеграм-канал «Английский акцент». Рассматривались игроки исключительно из пяти сильнейших европейских лиг – Английской премьер-лиги, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги 1 и Серии А.

Всего в активе Кудуса 94 обводки с начала года. А это как минимум на 29 больше, чем у ближайшего преследователя.

Игрок сборной Ганы оказался в «Вест Хэме» прошлым летом, подписав контракт на пять лет. Transfermarkt оценивает 24-летнего атакующего полузащитника в 50 млн евро.