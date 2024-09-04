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«Это разочаровывает»: Энди Коул недоволен отношением фанатов к Рэшфорду

04 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать (1)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался насчёт критики фанатов в отношении Маркуса Рэшфорда.

«Это разочаровывает. Маркус – парень из Манчестера, и он уже много времени провёл в клубе. Я впервые вижу, чтобы у болельщиков было такое отношение к местному игроку. Это немного сюрреалистично, ведь фанаты обычно поддерживают своих и команду в целом.

Я не знаю, что происходит с Рэшфордом. Возможно, на его выступления влияет что-то очень личное. Я не собираюсь перебирать возможные причины. Он просто должен вернуться к основам и вернуть расположение фанатов», - сказал Коул Betfred.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
04 Сентября 2024 в 17:13
А Рэшфорда ничего не разочаровывает? )
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