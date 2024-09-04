Ширер оценил перспективы тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после двух поражений

В двух последних матчах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3). Известный в прошлом футболист Алан Ширер высказался о перспективах главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, столкнувшегося с критикой.

«Чтобы тен Хаг провёл в «Манчестер Юнайтед» Рождество, результаты должны серьёзно улучшиться. После поражения от «Брайтона» и «Ливерпуля» многое будет зависеть от следующих двух матчей. Если значительного улучшения в ближайших играх не будет, то тен Хагу будет очень трудно – шум будет лишь усиливаться», - сказал Ширер Betfair.

В двух ближайших турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас».