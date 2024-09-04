Эрик тен Хаг хотел, чтобы Амрабат продолжил играть за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат мог продолжать выступать за «Манчестер Юнайтед».

Футболиста хотел сохранить в составе главный тренер «красных» Эрик тен Хаг. Софьян провел не самый удачный сезон, хотя в конце помог завоевать команде Кубок Англии. Несмотря на gjжелания специалиста, спортивный директор клуба Дэн Эшворт и технический директор Джейсон Уилкокс заблокировали трансфер.

В итоге футболист вернулся в Турцию и продолжает свое выступление за «Фенербахче».

Свою состоятельность Амрабат сможет доказать во время очного матча против «Манчестер Юнайтед». Клуб из Турции дома примет «красных дьяволов» в Лиге Европы.