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Эрик тен Хаг хотел, чтобы Амрабат продолжил играть за «Манчестер Юнайтед»

04 Сентября 2024 • 18:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль
Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат мог продолжать выступать за «Манчестер Юнайтед».
Футболиста хотел сохранить в составе главный тренер «красных» Эрик тен Хаг. Софьян провел не самый удачный сезон, хотя в конце помог завоевать команде Кубок Англии. Несмотря на gjжелания специалиста, спортивный директор клуба Дэн Эшворт и технический директор Джейсон Уилкокс заблокировали трансфер.
В итоге футболист вернулся в Турцию и продолжает свое выступление за «Фенербахче».
Свою состоятельность Амрабат сможет доказать во время очного матча против «Манчестер Юнайтед». Клуб из Турции дома примет «красных дьяволов» в Лиге Европы.
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