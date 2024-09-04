Наставник «Ньюкасла» недоволен физическим состоянием Гордона

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о форме вингера Энтони Гордона.

Этим летом Гордон был приглашен в сборную Англии. Если в «Ньюкасле» он является лидером, то на Евро его главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт почти не использовал. Всего футболист провел на поле пять минут. После турнира он получил отдых и с командой на сборах провел всего две недели. Главный тренер «сорок» Эдди Хау честно признался, что пока его не устраивает форма Гордона.

«Очевидно, что Энтони немного отстает от своего обычного уровня физической подготовки, особенно по сравнению с прошлым годом, когда он неустанно работал, чтобы набрать наилучшую физическую форму, в какой только мог быть», - приводит слова тренера Shots.

Сейчас Гордон вызван также в расположение сборной Англии. Подопечным Ли Карсли предстоит сыграть против Ирландии и Финляндии.