«Ливерпуль» принял решение по форварду

По ходу летнего трансферного окна слухи связывали нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса с «Барселоной». Теперь, как сообщает This Is Anfield, мерсисайдский клуб планирует предложить колумбийцу новый трудовой договор.

«Ливерпуль» планирует повысить 27-летнему Диасу заработную плату. По действующему контракту нападающий получает относительно не много – 55 тысяч фунтов в неделю.

Всего за «Ливерпуль» Луис Диас провёл 101 официальный матч. В них нападающий записал на свой счёт 27 голов и 14 результативных передач на партнёров.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал девять очков.