Субименди высказался после решения не переходить в «Ливерпуль»

Полузащитник Мартин Субименди летом мог перебраться в «Ливерпуль», но в итоге остался в «Реал Сосьедаде». 25-летний футболист дал комментарий поводу своего решения.

«Мои друзья ясно говорят, что любое моё решение будет лучшим. Никакого давления нет. «Реал Сосьедад» - моя жизнь. Думаю, я провёл там половину своей жизни. Многое, что является частью «Реал Сосьедада», является и частью моей жизни», - сказал Субименди Marca.

Мартин Субименди проводит в «Реал Сосьедаде» всю карьеру. За плечами полузащитника 192 официальных матча за этот клуб. В них Субименди записал на свой счёт девять голов и семь голевых передач на партнёров.