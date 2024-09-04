«Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена

«Реал» планирует провернуть сразу три крупные сделки на трансферном рынке следующим летом. Как сообщает на своих страницах издание AS, целью мадридского клуба являются защитники Альфонсо Дэвис (23 года, «Бавария») и Трент Александер-Арнольд (25 лет, «Ливерпуль»), а также полузащитник Родри (28 лет, «Манчестер Сити»).

Подписать Дэвиса и Александер-Арнольда следующим летом можно будет как свободных агентов, если к тому моменту они не продлят контракты со своими клубами. А вот за Родри «Реал» готов заплатить 130 миллионов евро – именно такой ценник имеет испанец на портале Transfermarkt.