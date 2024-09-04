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«Манчестер Сити» принял решение по Родри слухи

04 Сентября 2024 • 13:13 Комментировать

В последние недели слухи связывают полузащитника Родри с «Реалом». Поговаривают, что футболист может перейти в мадридский клуб из «Манчестер Сити» следующим летом.

Если верить информации портала TodoFichajes, то расставаться с Родри следующим летом «Манчестер Сити» не планирует. «Горожане» будут готовы продать испанца только в 2026 году – за год до истечения действующего контракта. Если Родри к тому времени не продлит трудовой договор, то английский топ-клуб может расстаться с ним, чтобы заработать.

По данным источника, в «Реале» знают о позиции «Манчестер Сити» по Родри, поэтому рассматривают альтернативы, в частности Йозуа Киммиха.

28-летний Родри оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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