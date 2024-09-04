Гвардиола нашёл усиление для «Манчестер Сити»

Центральный защитник Усман Диоманде, выступающий в Португалии за лиссабонский «Спортинг», может переехать в чемпионат Англии.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, подписать 20-летнего ивуарийского футболиста хочет «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере игрока. Трансферная стоимость защитника оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовой договор со «Спортингом» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Усман провел четыре встречи, в которых не отметился голевыми действиями.