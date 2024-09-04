У Родри следующим летом будет только два варианта по будущему

Летнее трансферное окно в топ-лигах закрылось, но клубы уже строят планы на будущие окна регистрации. В последнее время слухи связывают полузащитника «Манчестер Сити» Родри с «Реалом».

Как сообщает издание AS, следующим летом у Родри будет только два варианта по будущему: продлить контракт с «Манчестер Сити» или перейти в «Реал».

«Третьего не дано», - говорится в новостной заметке.

28-летний Родри оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 130 миллионов евро. Действующий контракт испанского хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.