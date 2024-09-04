«Лестер» избежал снятия очков в АПЛ

С «Лестера» не будут сняты очки в чемпионате Англии. Клуб выиграл апелляцию против решения, которое грозило снятием зачётных баллов.

«Лестер» мог потерять очки после обвинений в финансовых нарушениях, которые могли быть в 2022-2023 годах. Теперь независимый апелляционный совет постановил, что рассматриваемый период завершился после окончания сезона, когда «Лестер» уже вылетел из Премьер-лиги. То есть независимая комиссия не может наказать «лис».

На текущий момент «Лестер» занимает 15-е место в турнирной таблице английского чемпионата. В трёх стартовых турах Премьер-лиги команда смогла раздобыть только один зачётный балл.