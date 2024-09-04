Владелец «Кристал Пэлас» Пэриш: «Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию»

Владелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал продажу вингера Майкла Олисе в мюнхенскую «Баварию». Напомним, «орлы» заработали на трансфере француза более 50 миллионов евро.

«Мы гордимся тем, что Олисе перешёл в «Баварию». Мы хотим продавать футболистов топ-клубам. Мы сами хотим играть в Лиге чемпионов, но реальность такова, что мы пока там не выступаем», – цитирует Стива итальянский журналист Фабрицио Романо.

Олисе вскоре может дебютировать за взрослую сборную Франции. В прошлом сезоне 22-летний Майкл забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 19 матчах в Английской премьер-лиге.