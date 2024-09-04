Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что португалец Криштиану Роналду мог бы стать тренером после завершения игровой карьеры.
«Криштиану выглядит как тренер, он похож на человека, которому интересна эта работа. Не исключено, что Роналду пойдет по этому пути. Если он будет успешен, то может получить приглашение от таких больших клубов, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед», - цитирует эксперта TV Sporten.
39-летний Роналду в настоящий момент выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Трудовое соглашение португальца с саудовским клубом рассчитано до лета 2025 года.
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