Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

«Криштиану выглядит как тренер, он похож на человека, которому интересна эта работа. Не исключено, что Роналду пойдет по этому пути. Если он будет успешен, то может получить приглашение от таких больших клубов, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед», - цитирует эксперта TV Sporten.