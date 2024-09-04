Триппьер договорился с новым клубом

Английский защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может сменить туманный Альбион на Турцию. По сведениям Eurosport, латераль близок к успешному завершению переговоров с клубом «Эюпспор».

Триппьер достиг договоренности с руководством клуба по условиям личного трудового соглашения. Переговорный процесс подходит к завершению. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Срок действующего контракта Кирана с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2026 года. Рыночная стоимость 33-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в десять миллионов евро.