Родри может уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес может продолжить карьеру в Ла Лиге. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал», об этом рапортует Diario AS.

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба рассматривает возможность подписания хавбека в следующем году. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро. Трудовое соглашение Эрнандеса с «горожанами» рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 50 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и 14 голевых передач.