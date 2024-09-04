Новичок «Манчестер Юнайтед» Угарте: «Считаю себя разносторонним игроком»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте высказался о собственных сильных качествах.

«Красные дьяволы» приобрели уругвайца у «ПСЖ» перед закрытием летнего трансферного окна за 50 млн евро. По распространённому мнению, 23-летний хавбек ограничен в своём функционале, поскольку гораздо больше преуспевает в разрушении, чем в созидании. Сам Угарте не считает себя узкопрофильным футболистом.

«Мне нравится думать, что я в значительной степени разносторонний игрок. Я чувствую, что у меня неплохо получается отбирать мяч, но в то же время я могу быть очень хорош и при владении», – приводит The United Stand слова новичка «Манчестер Юнайтед».