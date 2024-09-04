Угарте объяснил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Мануэль Угарте рассказал, почему решил перебраться из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».

Уругваец перебрался в стан «красных дьяволов» в последние дни летнего трансферного окна. Стоимость сделки оценивается в 50 млн евро. Известно, что 23-летний игрок активно настаивал на переходе в «Манчестер Юнайтед», прежде чем клубы смогли найти компромисс.

«Все знают, что «Манчестер Юнайтед» – клуб с великой историей, один из лучших в мире. Я много говорил с Факундо Пельистри, он рассказал мне обо всём. Во время матчей на «Олд Траффорд» царит невероятная атмосфера. Я действительно взволнован и хочу испытать это на своём опыте.

Я никогда не видел таких болельщиков, как у «Манчестер Юнайтед». Как только появились первые известия о моём возможном переходе, они начали присылать мне сообщения», – цитирует Fotmob Угарте.