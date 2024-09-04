Пети: «Узнав о переходе Санчо в «Челси», я подумал: «Разве для него остался свободный номер?»

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети не понимает, зачем клубу столько игроков.

В последние часы летнего трансферного окна «синие» объявили о подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо на правах аренды с обязательством выкупа.

«Когда я увидел, что «Челси» подписал Санчо, подумал: «Разве для него остался свободный игровой номер?» Представьте, как он заходит в раздевалку команды и видит там столько игроков – они не помещаются там! На тренировочной базе «Челси» должно быть две раздевалки, три поля и 12 физиотерапевтов», – приводит Football Talk слова Пети, выступавшего за лондонский коллектив с 2001 по 2004 год.