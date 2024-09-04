Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт остаётся на радаре «Ливерпуля».

«Красные» фигурировали в числе претендентов на 22-летнего игрока в прошедшее трансферное окно, но до официального предложения дело так и не дошло. Как сообщает Goal со ссылкой на Fichajes, «Ливерпуль» продолжает следить за Брэнтуэйтом и готов приобрести его в следующем году. Интерес к лидеру «ирисок» также проявлял «Манчестер Юнайтед».

Стоимость Джерреда Брэнтуэйта, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 42 млн евро, а контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до середины 2027 года. Старт текущей кампании центрбек пропускает из-за травмы.