Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»

17-летний футболист «Палмейраса» Эстевао Виллиан рассказал о своём отношении к игре.

Бразилец перейдёт в лондонский «Челси» летом следующего года. «Синие» уже оформили трансфер – они заплатят за вундеркинда 34 млн евро без учёта бонусов. Сейчас вингер продолжает набираться опыта на родине, а недавно получил первый вызов в главную сборную Бразилии.

«Футбол для меня – это как парк развлечений, в котором я чувствую себя по-настоящему счастливым. Я должен быть счастлив, чтобы получать удовольствие от игры. Рад, что строю такую замечательную карьеру. Надеюсь, это только начало», – приводит журналист Эдуардо Бургос слова восходящей суперзвезды.