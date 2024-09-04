В «Кристал Пэлас» поражены отсутствием интереса к Эзе

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе продолжит выступления за команду.

Лидера «орлов» связывали с переходом в «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако до чего-либо конкретного дело так и не дошло.

«Этот парень – выдающийся футболист, выдающийся человек. Настоящий подарок для любого футбольного клуба. К нему не проявили того интереса, который мы прогнозировали. Я был поражён этим», – заявил в интервью Sky Sports председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

На счету Эберечи Эзе, которого Transfermarkt оценивает в 55 млн евро, два забитых мяча в четырёх матчах текущего сезона. В прошлой кампании 26-летний игрок записал себе в актив 11 голов и шесть ассистов в 31 поединке.