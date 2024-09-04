Английский клуб решил перехватить Хуммельса у «Ромы»

«Вест Хэм» нацелился на бывшего центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса.

35-летний игрок находится в шаге от перехода в итальянскую «Рому», о чём сообщили авторитетные источники, однако в борьбу за ветерана включился ещё один клуб. Согласно информации The Times, «Вест Хэм» приготовил предложение для Хуммельса. Дальнейшая судьба экс-центрбека сборной Германии должна решиться в ближайшее время.

Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию» в июле по истечении трудового договора. В общей сложности футболист провёл более 500 матчей за «шмелей» во всех турнирах.

«Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с тремя набранными очками после трёх стартовых туров.