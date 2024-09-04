Мадуэке: «Я стал играть гораздо стабильнее»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке поделился мнением о собственной игре.

22-летний футболист впечатляюще начал текущий сезон, отметившись тремя забитыми мячами в двух матчах Премьер-лиги – все три точных удара он нанёс во встрече с «Вулверхэмптоном» (6:2).

«Мареска подталкивает меня, чтобы я выкладывался на 100% на каждой тренировке. Думаю, сейчас я в отличной форме. Моя результативность серьёзно улучшилась за последние четыре-пять месяцев. Сейчас я показываю гораздо более стабильную игру – пусть это продолжается как можно дольше», – приводит пресс-служба «Челси» слова Мадуэке, пополнившего ряды «синих» в январе 2023 года.