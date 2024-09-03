Стерлинг: «Арсенал» идеально мне подходит, здесь все голодны до побед»

Новичок лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг высказался о своём переходе в ряды «канониров» по окончании летнего трансферного окна.

«Я в восторге от перехода. Я думаю, «Арсенал» мне подходит идеально. Я рад оказаться в команде, где все голодны до побед. Они давят год за годом. А я такой человек, что с каждым годом мне хочется становиться всё лучше и лучше и добиваться большего, чем год назад», - делится Стерлинг для пресс-службы «канониров».

Напомним, что принадлежат права на Стерлинга лондонскому «Челси». «Пенсионеры» продолжат платить игроку часть зарплаты в рамках оформленной аренды.