«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, перешедший в «Галатасарай» на правах аренды, ещё может оказаться в «Челси» в скором будущем.

Лондонский клуб предпринял попытку подписания нигерийца в последние часы летнего трансферного окна, но так и не смог с ним договориться. Вскоре после этого форварда арендовал турецкий «Галатасарай». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» продолжит следить за Осимхеном. Не исключено, что «синие» попробуют переманить игрока в январе или следующим летом.

Арендный договор Виктора Осимхена с «Галатасараем» может быть прерван в зимнее трансферное окно, если по футболисту поступит предложение, которое устроит и его, и «Наполи».