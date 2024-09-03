Агент Эриксена рассказал, какие предложения были у игрока летом

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена поделился информацией о предложениях, которые его клиент отклонил в летнее трансферное окно.

Датчанин решил продолжить выступления за «красных дьяволов», несмотря на многочисленные слухи о готовности клуба отпустить его.

«К Кристиану проявляли интерес из разных стран. У него были варианты в арабском мире, Турции и МЛС, но эти возможности он исключил сразу, так как он и его семья хотят остаться в Западной Европе. Кроме того, Крис уверен, что получит игровые минуты в «Манчестер Юнайтед». Команде предстоит играть каждые три дня, поэтому он будет востребован.

Был неформальный контакт с «Андерлехтом», но не более того. «Аякс» делал предложения в январе, а летом вопрос не поднимался. Был и ещё один клуб из Нидерландов, проявлявший интерес, но Кристиан этот вариант не рассматривал», – поведал в интервью Voetbal International агент Мартин Схоотс.