Стало известно, когда Рис Джеймс сможет снова сыграть за «Челси»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс продолжает залечивать травму.

Капитан «синих» получил повреждение в начале августа, из-за чего был вынужден пропустить старт сезона. Травма Джеймса считалась не слишком серьёзной, однако в настоящий момент он по-прежнему далёк возвращения в строй. По данным журналиста Мэтта Лоу, англичанин вряд ли успеет восстановиться к следующему матчу против «Борнмута», который состоится 14 сентября. Предполагается, что игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам только через несколько недель.

За весь прошлый сезон Рис Джеймс провёл всего 11 матчей за «Челси». По ходу кампании футболисту потребовалась операция.