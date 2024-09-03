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Стало известно, когда Рис Джеймс сможет снова сыграть за «Челси»

03 Сентября 2024 • 22:14 Комментировать (1)
Борнмут
...
Челси
14.09 22:00

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс продолжает залечивать травму.

Капитан «синих» получил повреждение в начале августа, из-за чего был вынужден пропустить старт сезона. Травма Джеймса считалась не слишком серьёзной, однако в настоящий момент он по-прежнему далёк возвращения в строй. По данным журналиста Мэтта Лоу, англичанин вряд ли успеет восстановиться к следующему матчу против «Борнмута», который состоится 14 сентября. Предполагается, что игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам только через несколько недель.

За весь прошлый сезон Рис Джеймс провёл всего 11 матчей за «Челси». По ходу кампании футболисту потребовалась операция.

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Челси Рис Джеймс

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БОРНМУТ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
03 Сентября 2024 в 23:08
Замучали его эти травмы. А ведь ещё форму надо набрать. И в состав вписаться
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