Известна позиция «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу

В «Манчестер Юнайтед» не торопятся расставаться с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Красные дьяволы» расположились на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги после трёх стартовых туров, набрав всего три очка. В недавнем матче с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» команда потерпела крупное поражение (0:3), после чего в прессе вновь заговорили о возможном увольнении тен Хага.

Как сообщает MailSport, руководство клуба решило продолжить сотрудничество с нидерландцем по итогам прошлого сезона не для того, чтобы отправить его в отставку при первых же неприятностях в новой кампании. При этом, как отмечает источник, в «Манчестер Юнайтед» не намерены слишком долго терпеть неудачные результаты.