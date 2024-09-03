Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб.

Как утверждает Gala Haber, «красные дьяволы» намерены как можно быстрее расстаться с 32-летним футболистом. По данным источника, услуги Каземиро были предложены «Галатасараю».

Уточняется, что в случае успешной продажи Каземиро «Манчестер Юнайтед» попробует подписать Андриена Рабьо.

Каземиро выступает за английский гранд с 2022 года. В текущей кампании полузащитник появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Каземиро в 20 миллионов евро.