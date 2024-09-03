Палмер покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер не сыграет в сентябрьских матчах сборной Англии.

22-летний футболист покинул сбор национальной команды и проведёт остаток международного перерыва в расположении «Челси», сообщила пресс-служба «трёх львов». Такое решение было принято после оценки текущего состояния здоровья игрока «синих» – ему решили предоставить отдых.

На счету Коула Палмера два забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах за сборную Англии. Именно атакующий хавбек «Челси» стал автором единственного гола англичан в проигранном финале Евро-2024 с Испанией.

Сборная Англии сыграет с командами Ирландии (7 сентября) и Финляндии (10 сентября) в рамках Лиги наций.