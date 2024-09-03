Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл может перебраться в «Фенербахче».

Рулевой «синих» Энцо Мареска не рассчитывает на англичанина, поэтому руководство лондонского клуба готово отпустить 27-летнего игрока в Турцию, где трансферное окно ещё не закрыто. Согласно сведениям TEAMtalk, в приглашении Чилуэлла заинтересован лично главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью. О деталях возможной сделки пока не сообщатся.

Контракт Бена Чилуэлла с «Челси» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро. В прошедшем сезоне футболист отметился одним результативным пасом в 21 поединке за столичный коллектив.