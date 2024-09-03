Назван клуб-лидер нового сезона АПЛ по числу созданных моментов

Телеграм-канал «Английский акцент» поделился статистикой по созданным голевым моментам в новом сезоне АПЛ. Напомним, что в рамках него прошло пока всего три тура.

Первое место занял «Ливерпуль» под руководством нового главного тренера Арне Слота. У мерсисайдцев 13 созданных голевых моментов. Второе место у «Манчестер Сити», действующий чемпион Англии создал 10 моментов.

Третье место рейтинга делят сразу три клуба – это лондонские «Арсенал» и «Челси», а также бирмингемская «Астон Вилла», у них по девять моментов.

По итогу трёх туров в таблице первое место делят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», у обоих по девять очков.