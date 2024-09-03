Абрахам: «Я вырос на «Милане»

Английский нападающий Тэмми Абрахам перебрался в «Милан», ранее он также выступал в итальянском чемпионате, но в составе менее престижной «Ромы». Сейчас он, как водится, нахваливает свой новый клуб - в частности, 27-летний англичанин заявил, что вырос на матчах «Милана» образца 20-летней давности, справедливо считавшегося лучшим клубом в Европе:

- Я родился с этой командой. Я вырос на играх великолепного «Милана». Я всегда готов к новым вызовом и очень надеюсь, что мой приход поможет команде, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

До «Ромы» Абрахам выступал в составе лондонского «Челси», именно там он и выступал какое-то время с Моратой.