Шотландский игрок полузащиты Стюарт Армстронг стал игроком канадского «Ванкувера». Он подписал с новым клубом контракт до конца 2026 календарного года.

Армстронгу 32 года, последние шесть лет карьеры футболист провёл в «Саутгемптоне». По итогу прошлого сезона «святые» вернулись в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа. Ранее в карьере игрока были родной «Данди Юнайтед» и шотландский топ-клуб, «Селтик».

В активе Армстронга 51 сыгранный матч за сборную Шотландии во всех турнирах и пять забитых голов. Специалисты портала Transfermarkt оценивают новичка МЛС всего лишь в 2 млн евро.