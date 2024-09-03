«Челси» готов отпустить Чилуэлла в Турцию

Лондонский «Челси» готов отпустить защитника Бена Чилуэлла в Турцию, сообщает The Telegraph.

Английский футболист становится проблемой для его нынешнего клуба, поскольку он получает 200 тысяч евро в неделю, но не имеет игровой практики, так как главный тренер Энцо Мареска не нуждается в игроке.

Летом Чилуэлл не успел сменить прописку, таким образом защитник рискует остаться без игровой практики на 4 месяца.

Трансферный дедлайн в Турции – 18 сентября. До этого времени у «Челси» есть возможность оформить аренду Чилуэлла в местные клубы.