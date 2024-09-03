«Бетис» хотел подписать Эриксена

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен мог оказаться в «Бетисе».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в последние минуты трансферного окна «Бетис» обратился в «Манчестер Юнайтед» по трансферу Эриксена, однако шансов на переход не было, ведь испанцы даже не согласовали условия контракта с датчанином.

На протяжении всего летнего трансферного окна ходили слухи об интересе «Аякса» к 32-летнему Эриксену. При этом Романо отметил, что амстердамский коллектив не делал официального предложения «красным дьяволам».

В текущем сезоне Эриксен появился на поле только в одной игре АПЛ, сыграв всего четыре минуты.

Контракт хавбека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2025 года.