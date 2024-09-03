«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в клубе.

Ранее футболист заявил, что покинет «Ливерпуль» после окончания текущего сезона.

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие несколько месяцев боссы мерсисайдцев планируют обсудить продление контракта с 32-летним Салахом.

Сообщается, что наставник «Ливерпуля» Арне Слот хочет сохранить в составе Салаха, и сам футболист тоже не прочь подписать новый договор.

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешней кампании он принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Действующий контракт Салаха с английским грандом истекает следующим летом.