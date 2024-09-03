33-летний камерунец Жоэль Матип, ушедший из «Ливерпуля» после истечения контракта в конце прошлого сезона, может вновь оказаться в Премьер-лиге. По информации talkSPORT, «Вест Хэм» рассматривает возможность подписания опытного защитника на правах свободного агента.

В летнее трансферное окно «Вест Хэм» уже подписал защитников Макса Килмана и Жан-Клера Тодибо, клуб также расстался с Тило Керером, Анджело Огбонной, Куртом Зумой и Наифом Агером. Новый главный тренер «молотобойцев», Хулен Лопетеги, стремится усилить линию обороны и видит в Матипе опытного игрока, способного добавить стабильности в защитную линию команды.

Команда Лопетеги начала сезон не слишком удачно, выиграв лишь один из первых трёх матчей Премьер-лиги. После международного перерыва «Вест Хэм» встретится с «Фулхэмом».