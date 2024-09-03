Ди Мария назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Анхель ди Мария сделал резкое заявление в адрес своего экс-наставника Луи ван Галя. По словам ди Марии, голландский специалист, возглавлявший «красных дьяволов» в сезоне 2014-2015, является «худшим тренером», с которым он когда-либо работал. Это мнение ди Мария озвучил в интервью ESPN Argentina, подчеркнув: «Худший (тренер) — это ван Галь, в этом можно не сомневаться. Если у кого-то были сомнения, я их развею прямо сейчас».

Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из мадридского «Реала» за 50 миллионов евро. Его пребывание в Англии оказалось кратковременным: футболист не смог адаптироваться и через год перешёл в «Пари Сен-Жермен». Сейчас ди Мария выступает за «Бенфику», в этом сезоне на его счету пока нет результативных действий.