Льюис: «Спасибо Гвардиоле, что выбрал меня»

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался об игровом времени на старте нового сезона Английской премьер-лиги.

— Я хочу получать как можно больше игровых минут. К счастью, я играл во всех трех матчах. Спасибо тренеру, что выбрал меня. Теперь мне нужно поддерживать очень высокий уровень, на котором находится команда, — приводит слова Льюиса City Xtra.

В текущем сезоне чемпионата Англии 19-летний Льюис принял участие в трех играх и сделал одну результативную передачу.

По итогам трех туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ. В копилке команды Хосепа Гвардиолы девять набранных очков.