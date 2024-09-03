«Мне нравится стиль Марески» — Санчо

Новичок «Челси» Джедон Санчо высказался о главном тренере команды Энцо Мареске.

Футболист признался, что ему нравится философия итальянского специалиста.

— Мне нравится стиль Марески. Он любит, когда вингеры играют один в один. Мне близок такой стиль, — цитирует Санчо пресс-служба «синих».

Напомним, в летнее трансферное окно «Челси» арендовал 24-летнего Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

Действующий трудовой договор Санчо с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.