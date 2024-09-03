Бразильский форвард перешёл из «Челси» в «Аль-Наср»

Лондонский «Челси» сообщил о трансфере нападающего Анджело Габриэла в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Анджело Габриэл перешел в клуб «Аль-Наср». Желаем футболисту всего наилучшего, так как он начинает новый этап своей карьеры. Благодарим за время, проведенное в «Челси», - говорится в сообщении.

19-летний футболист перебрался в Лондон летом 2023 года из бразильского «Сантоса», за основной состав которого он дебютировал в возрасте 15 лет и десяти месяцев. Сезон 2023/2024 Габриэл провел в аренде во французском «Страсбурге», за который провел 24 матча.