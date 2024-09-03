Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, почему полузащитник Илкай Гюндоган покинул клуб минувшим летом.

— Это было спортивное решение. После подписания Дани Ольмо роль Гюндогана была неясна, поскольку они играют на одной позиции. Гюндоган — превосходный человек и футболист, — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Гюндоган выступал за «Барселону» в сезоне-2023/24, после чего вернулся в «Манчестер Сити». На счету 33-летнего хавбека 51 матч в футболке каталонцев, пять забитых мячей и 14 результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гюндогана в 15 миллионов евро.